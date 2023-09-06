Центробанк продаст валюту на 150 млрд рублей
Банк России анонсировал равномерную продажу на валютном рынке иностранной валюты общим объемом 150 млрд рублей, меры запланированы 14-22 сентября и связаны с предстоящим 16 сентября погашением валютного выпуска еврооблигаций РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
«Банк России временно ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ в первом полугодии 2023 года», — указали в ЦБ.
В период с 14 по 22 сентября ежедневный объем продажи валюты составит 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд, пишет RT. Оставшийся объем подлежащей продаже в рамках операций зеркалирования сделок иностранной валюты планируют распределить равномерно с 25 сентября по 31 января следующего года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru