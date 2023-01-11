Россиянам рассказали, в какой валюте хранить сбережения в 2023 году

В 2023 году в России лучшей валютой для инвестиций будет рубль. Об этом NEWS.ru рассказал финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.



«Если же у вас в приоритете диверсификация, то можно рассмотреть и аналог доллара дирхам, а также азербайджанский манат», - сказал он.