Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5% годовых
Банк России принял решение снова повысить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта - до 5,5% годовых. Об этом объявлено по итогам заседания Совета директоров Центробанка.
В сообщении регулятора говорится, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось, а инфляция складывается выше прогнозов.
В ЦБ РФ отметили, что годовая инфляция увеличилась и, по оценкам на 7 июня, выросла до 6,15%.
В заявлении регулятора также говорится, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься, в том числе, с учётом «оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».
Ранее Банка России повысил ключевую ставку 23 апреля 2021 года - с 4,5% до 5% годовых, сообщает RT.
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