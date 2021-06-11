Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5% годовых

Банк России принял решение снова повысить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта - до 5,5% годовых. Об этом объявлено по итогам заседания Совета директоров Центробанка.

В сообщении регулятора говорится, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось, а инфляция складывается выше прогнозов.

В ЦБ РФ отметили, что годовая инфляция увеличилась и, по оценкам на 7 июня, выросла до 6,15%.

В заявлении регулятора также говорится, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься, в том числе, с учётом «оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

Ранее Банка России повысил ключевую ставку 23 апреля 2021 года - с 4,5% до 5% годовых, сообщает RT.

