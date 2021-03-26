Центробанк отозвал лицензию у коммерческого банка «Мегаполис»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Мегаполис» из Чебоксар. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
По данным регулятора, банк нарушал законодательство, регулирующее банковскую деятельность, занижал размер необходимых к формированию резервов и завышал стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и скрыть свое реальное положение.
Кроме того, Центробанк в результате контрольных мероприятий установил, что «Мегаполис» неоднократно не указывал в отчетности закупки иностранной валюты.
В регуляторе отмечают, что данные об операциях банка, имеющие признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будут направлены в правоохранительные органы.
Банк «Мегаполис» занимал 234-е место в банковской системе России по величине активов, отмечает RT.
Ранее Центробанк лишил лицензии банк «Современные стандарты бизнеса» («ССтБ»), «Форбанк», НКО «Сетевая Расчетная Палата», напоминает Ura.ru.
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