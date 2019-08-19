Центробанк опустил евро, подняв доллар

Центральный банк объявил официальный курс валют на вторник, 20 августа. За доллар США регулятор даёт 66 рублей, 61 копейку. Это на 61 копейку больше предыдущего показателя. Вместе с тем, евро оценён в 73 рубля, 95 копеек. Как отмечает «Свободная пресса», валюта Евросоюза стала дешевле на 72 копейки по сравнению с пятницей и выходными.

С самого начала торгов на Московской бирже отечественная валюта снизилась на 18 копеек относительно показателя закрытия предыдущей торговой сессии – за доллар давали 66,69 рубля. Евро опускался на 14 копеек до отметки 73,62 рубля. В дальнейшем доллар незначительно подешевел, а евро снизился ещё больше.

