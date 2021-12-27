Центробанк не намерен вводить тотальный контроль за переводами между физлицами

Центробанк не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы регулятора.

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Ранее СМИ сообщили, что ЦБ намерен начать отслеживать все денежные переводы между гражданами. Отмечалось, что регулятор будет запрашивать у банков соответствующую информацию, в том числе персональные данные физлиц, пишет «Свободная пресса». Новый порядок планировалось ввести с 2022 года, отмечает РИА ФАН.

Регулятор подчеркивает, что проводимая ЦБ и кредитными организациями работа не предполагает полного контроля за операциями физлиц.

«Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров», — сообщили в Центробанке.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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