«До абсурда»: Россиян призвали не бояться «шпионажа» ЦБ
Финансист Гарегин Тосунян считает, что слежки ЦБ за операциями боятся только те граждане, которые осуществляют их незаконно.
Отслеживание ЦБ передвижения денег между карточками и счетами физических лиц, вводящееся в следующем году – это продолжение борьбы с отмыванием денег. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
Ранее РБК сообщило, что Банк России обязал кредитные организации с января 2022 года предоставлять данные о всех транзакциях от физлица физлицу, в том числе персональную информацию об отправителях и получателях. Тосунян отметил, что в ЦБ и так имеется информация обо всех финансовых операциях физических и юридических лиц.
«Если он (регулятор - прим. НСН) захочет узнать какие-то детали операции, то это для Центрального банка не проблема, он в состоянии отследить все. Понятно, что распоряжение по детальной отчетности для каждой операции вряд ли может быть, потому что ЦБ тогда сам себя завалит избыточной информацией. Она всегда структурируется по степени значимости. Но здесь он требует от банков по определенным критериям давать информацию, которые сами должны следить за сомнительными операциями. Если банки этого не делают, тогда у ЦБ и службы финансового мониторинга могут быть претензии к ним», - отметил он.
При этом финансист считает, что такое нововведение будет не полезно системе.
«Доведенный до абсурда объем информации не только не помогает, а наоборот иногда мешает. Но то, что Центральный банк ввел категорирование операций, имея в виду, что есть сомнительные операции, вызывающие вопросы по их происхождению и значимости, или наоборот, те операции, которые не вызывают каких-то опасений - эта функция введена под предлогом борьбы с отмыванием денег», - добавил он.
Тосунян посоветовал россиянам не воспринимать такую меру ЦБ как «шпионаж».
«Я думаю, что граждане прекрасно понимают, что любая операция, которую они проводят в банке, является достоянием контрольных органов. Цивилизованная часть рынка, люди, которые не совершают операции с признаками правонарушений, делают все законопослушно, не боятся контроля за операцией, которая и так прозрачна для банка, а значит для ЦБ и других служб тоже. Боятся те, кто совершает сомнительные операции, они поэтому и уходят во вторичный оборот. Преступники сегодня очень любят использовать криптовалюту, как операцию, которая совершенно не подвластна контрольным органам», - заключил он.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что ипотека становится все менее доступной для россиян из-за повышения ключевой ставки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+23 721 / сут.
Умерли
304 тыс.+968 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+37 285 / сут.
- Власти Крыма подадут в суд на Зеленского за долги по коммуналке
- В «Росатоме» сообщили о завершающем этапе работы над ядерным суперреактором
- СМИ: В России предложили совместить движение машин и пешеходов
- Задержаны еще два участника банды Басаева и Хаттаба
- Путин поручил продолжить допвыплаты борющимся с COVID-19 медикам
- Шойгу рассказал о возможной судьбе Крыма без России
- Песков: Планов вынести тело Ленина из мавзолея нет
- Глава Европейского бюро ВОЗ предрек скорое признание вакцины «Спутник V»
- В Польше испугались оказаться в «сфере влияния Москвы» при исключении из Евросоюза
- СМИ: Кремль поручил обеспечить «преемственность курса» на выборах-2024
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru