«До абсурда»: Россиян призвали не бояться «шпионажа» ЦБ

НСН-Москва

Контракты на сумму до 20 млн рублей столица РФ теперь будет заключать только с представителями малого бизнеса и социально ориентированными НКО

В 2021 году в госзакупках приняли участие около 40 тысяч субъектов малого предпринимательства

Москва 16 год подряд возглавила Национальный рейтинг прозрачности закупок