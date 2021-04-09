Центробанк лишил лицензии московский Нефтепромбанк
Банк России отозвал лицензию на ведение банковских операций у столичного Нефтепромбанка. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
По данным регулятора, банк утратил собственные средства, проводил имеющие признаки вывода активов операции, а также нарушал законодательство, регулирующее банковскую деятельность. Центробанк отмечает, что в течение последнего года неоднократно применял к Нефтепромбанку ограничительные меры.
Банк России направит в правоохранительные органы сведения об операциях организации, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, отмечает МИР 24.
По состоянию на 1 марта 2021 года Нефтепромбанк занимал 201-е место по величине активов в российской банковской системе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 672 / сут.
Умерли
102 тыс.+365 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 558 / сут.
- Центробанк лишил лицензии московский Нефтепромбанк
- СМИ: В России цены на майонез и соусы вырастут на 10%
- Кардиолог перечислил признаки надвигающегося тромбоза мозга
- Климатолог предрек теплое лето на европейской территории России
- В США закрыли два центра вакцинации препаратом Johnson & Johnson
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru