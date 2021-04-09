Центробанк лишил лицензии московский Нефтепромбанк

Банк России отозвал лицензию на ведение банковских операций у столичного Нефтепромбанка. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

По данным регулятора, банк утратил собственные средства, проводил имеющие признаки вывода активов операции, а также нарушал законодательство, регулирующее банковскую деятельность. Центробанк отмечает, что в течение последнего года неоднократно применял к Нефтепромбанку ограничительные меры.

Банк России направит в правоохранительные органы сведения об операциях организации, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, отмечает МИР 24.

По состоянию на 1 марта 2021 года Нефтепромбанк занимал 201-е место по величине активов в российской банковской системе.

