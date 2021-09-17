Центробанк лишил лицензии банк «Платина»
Банк России лишил лицензии столичный банк «Платина». Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБ "ПЛАТИНА"», — сообщает ЦБ.
По данным регулятора, коммерческий банк осуществлял «значительное число» непрозрачных операций с букмекерскими конторами и нелегальными онлайн-казино, отмечает RT.
Временная администрация Центробанка будет управлять «Платиной» до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора, сообщает Ura.ru.
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