Центробанк лишил лицензии банк «Платина»

Банк России лишил лицензии столичный банк «Платина». Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБ "ПЛАТИНА"», — сообщает ЦБ.

По данным регулятора, коммерческий банк осуществлял «значительное число» непрозрачных операций с букмекерскими конторами и нелегальными онлайн-казино, отмечает RT.

Временная администрация Центробанка будет управлять «Платиной» до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора, сообщает Ura.ru.

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