Цены на газ в Европе упали ниже $1000 за тысячу кубометров

По данным лондонской биржи ICE, в четверг на открытии торгов стоимость топлива находилась на уровне 1250 долларов за тысячу кубометров. Позже цена опускалась до 973 долларов за 1 тысячу куб. м.

Цены на газ достигли такого низкого уровня впервые с 29 сентября.

Ранее газета Financial Times сообщила, что мировые цены на газ снизились после заявления президента РФ Владимира Путина о готовности России стабилизировать цены на энергоносители.

