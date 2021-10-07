Цены на газ в Европе упали ниже $1000 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе упала ниже 1000 долларов за тысячу кубических метров после рекордного взлета до 1900 долларов на открытии торгов накануне.

Financial Times: цены на газ резко снизились после слов Путина о поставках

По данным лондонской биржи ICE, в четверг на открытии торгов стоимость топлива находилась на уровне 1250 долларов за тысячу кубометров. Позже цена опускалась до 973 долларов за 1 тысячу куб. м.

Цены на газ достигли такого низкого уровня впервые с 29 сентября.

Ранее газета Financial Times сообщила, что мировые цены на газ снизились после заявления президента РФ Владимира Путина о готовности России стабилизировать цены на энергоносители.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаЦеныГаз
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