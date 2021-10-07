Financial Times: цены на газ резко снизились после слов Путина о поставках

После таких заявлений стоимость газа, которая ранее поднялась до уровня в десять раз выше, чем в начале 2021 года, резко снизились. На закрытии торгов на бирже ICE цена на топливо опустилась ниже $1250 за тыс. куб. м - в 1,5 раза меньше достигнутого накануне исторического значения в $1920 за тыс. куб. м.

Газета сообщила, что сильнее всего страдает из-за роста цен на газ Великобритания.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила, что Европа делает недостаточно заказов на газ из России.

