Financial Times: цены на газ резко снизились после слов Путина о поставках
Британское издание Financial Times сообщило, что мировые цены на газ 6 октября стали заметно снижаться после заявлений российского лидера Владимира Путина о готовности помочь стабилизировать растущие мировые цены на энергоносители.
После таких заявлений стоимость газа, которая ранее поднялась до уровня в десять раз выше, чем в начале 2021 года, резко снизились. На закрытии торгов на бирже ICE цена на топливо опустилась ниже $1250 за тыс. куб. м - в 1,5 раза меньше достигнутого накануне исторического значения в $1920 за тыс. куб. м.
Газета сообщила, что сильнее всего страдает из-за роста цен на газ Великобритания.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила, что Европа делает недостаточно заказов на газ из России.
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