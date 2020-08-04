Цена золота побила очередной исторический рекорд
Стоимость золота обновила исторический рекорд. Во время торгов на бирже Comex в Нью-Йорке, цена тройской унции драгоценного метала поднялась выше 2 тысяч долларов США. Так фьючерсы с поставкой в октябре доходили до $2000,25 за 31,10 грамма.
При этом, максимальное значение в ходе торговой сессии составило $2000,6 за унцию. Дорожает и серебро. Сентябрьский контракт прибавил 4,34% и поднялся до отметки $25,477 за унцию, передает RT.
Золото дорожает уже давно, однако рост ускорился в конце июля. Так, в последний день второго летнего месяца цена жёлтого металла подскочила почти на 2% к уровню закрытия предыдущей сессии.
Эксперты связывают такую ситуацию с неопределенностью из-за пандемии коронавируса. Драгоценные металлы вполне обоснованно воспринимают как один из надёжных способов защиты от инфляции и обесценивания валют. Всего с начала года золото подорожала более чем на четверть.
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