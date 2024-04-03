Цена золота на мировых рынках вновь побила рекорд
Цена золота на глобальных рынках продолжает преодолевать исторические рекорды. Котировки июньских контрактов 3 апреля на бирже Comex в Нью-Йорке увеличились на 0,6% и достигли 2294,5 долларов за унцию.
В прошлом месяце золото подорожало на 8,9%. С начала текущего года прибавка в цене достигла 10,5%. По оценке экспертов, такая тенденция вызвана ростом геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
Ещё один фактор, поддерживающий драгоценный метал, связана с ожиданиями участников рынка по решению, которое может принять Федеральная резервная система США. Они предполагают, что регулятор начнёт снижение процентных ставок уже в 2024 году.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», золото в последние дни продолжало дорожать даже на фоне падение рынка акций и облигаций. Эксперты указывают, что ряд стран могут переводить свои активы из доллара в драгметалл.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru