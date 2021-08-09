Цена сжиженного газа вновь обновила рекорд на бирже

Цена сжиженных углеводородных газов, которые применяются в виде газомоторного и бытового топлива, вновь обновила исторический максимум в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Стоимость достигла отметки 46 тысяч 910 рублей за тонну.

Цена СУГ обновляет рекордное значение пятый торговый день подряд. С начала текущего месяца биржевой индекс этого вида топлива прибавил 9,5%.

Одновременно биржевая цена бензина Аи-92 вновь незначительно выросла после того, как снижалась два торговых дня подряд, и достигла до 57,29 тысяч рублей за тонну. Бензина Аи-95 подешевел до 58 тысяч, 730 рублей за тонну, дизельное топливо также снизилось на 0,2%, до 51 тысячи, 240 рублей за тонну. Топочный мазут подешевел за день на 2,8% и составила 21 тысячу 650 тысяч рублей за тонну.

В текущем году цены на бензин, дизельное топливо, мазут и СУГ много раз обновляли исторические максимумы на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Ранее Минэнерго РФ выпустило рекомендацию для производителей сжиженных углеводородных газов перенаправить поставки с экспорта на внутренний рынок для погашения спроса потребителей в стране.

