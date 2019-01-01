Цена нефти Brent упала ниже 65 долларов
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась до $64,96 за баррель, .
В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже 65 долларов за баррель 8 марта 2019 года, передает ТАСС.
Brent — эталонная марка (маркерный сорт) нефти, добываемая в Северном море. Является одной из основных марок нефти, торгуемых на международных нефтяных биржах.
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