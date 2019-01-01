Цена нефти Brent упала ниже 65 долларов

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась до $64,96 за баррель, .

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже 65 долларов за баррель 8 марта 2019 года, передает ТАСС.