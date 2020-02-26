Цена нефти Brent упала ниже $53 впервые с января 2019 года

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле упала ниже $53 за баррель. Как сообщает ТАСС, стоимость Brent на этом уровне зафиксирована впервые со 2 января 2019 года.

Соответствующие данные зафиксированы на бирже ICE в Лондоне. Стоимость нефти на торгах 26 февраля снизилась на 2,83% - до $52,72 за баррель. Стоимость нефти марки WTI также снижается, в среду она упала на 2,32% - до $48,74 за баррель, уточняет RT.

Ранее в феврале сообщалось, что комиссия ОПЕК+ рекомендовала сократить производство нефти на 600 тыс. баррелей в день, чтобы компенсировать снижение спроса в связи со вспышкой коронавируса.



