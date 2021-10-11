Цена нефти Brent превысила $84 за баррель впервые с 2018 года

Цены на нефть марки Brent впервые за несколько лет превысили 84 доллара за баррель.

По данным лондонской биржи ICE, стоимость декабрьского фьючерса Brent прибавила 2,03% и выросла до 84,06 доллара за баррель.

Позже цены снизились, и по состоянию на 11:32 мск баррель сырья Brent торговался на уровне 83,97 доллара.

Ранее стоимость барреля нефти марки Brent превышала 84 доллара в октябре 2018 года.

Повышению цен на сырье способствует активный спрос на нефть на фоне ограниченного предложения и восстановительного роста экономики, пишет РИА ФАН.

