Цена нефти Brent превысила $84 за баррель впервые с 2018 года
Цены на нефть марки Brent впервые за несколько лет превысили 84 доллара за баррель.
По данным лондонской биржи ICE, стоимость декабрьского фьючерса Brent прибавила 2,03% и выросла до 84,06 доллара за баррель.
Позже цены снизились, и по состоянию на 11:32 мск баррель сырья Brent торговался на уровне 83,97 доллара.
Ранее стоимость барреля нефти марки Brent превышала 84 доллара в октябре 2018 года.
Повышению цен на сырье способствует активный спрос на нефть на фоне ограниченного предложения и восстановительного роста экономики, пишет РИА ФАН.
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