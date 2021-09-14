Цена нефти Brent превысила $74 за баррель впервые с августа

Цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 74 доллара за баррель.

Так, ноябрьские фьючерсы прибавили 0,68%, стоимость барреля сырья достигла 74,01 доллара. Цена нефти Brent не поднималась выше 74 долларов со 2 августа, напоминает RT.

При этом стоимость фьючерсов WTI с поставкой в октябре выросла на 0,23% и составила 69,87 доллара за баррель, отмечает телеканал «360».

