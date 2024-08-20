Цена нефти Brent опустилась ниже $77 за баррель

К 08:41 мск во вторник октябрьские фьючерсы на североморское сырье подешевели до $76,95. Минутами позже нефть Brent торговалась на уровне $76,98.

При этом баррель сырья марки WTI с поставкой в октябре стоил $73,02.

Ранее экономист Алексей Зубец предупредил, что расширение конфликта на Ближнем Востоке может повлиять на цены на нефть. По словам эксперта, сырье может подорожать до $200-250 за баррель, пишет 360.ru.

