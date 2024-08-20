Цена нефти Brent опустилась ниже $77 за баррель
20 августа 202408:59
Стоимость нефти марки Brent составила менее $77 за баррель впервые с 7 августа, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
К 08:41 мск во вторник октябрьские фьючерсы на североморское сырье подешевели до $76,95. Минутами позже нефть Brent торговалась на уровне $76,98.
При этом баррель сырья марки WTI с поставкой в октябре стоил $73,02.
Ранее экономист Алексей Зубец предупредил, что расширение конфликта на Ближнем Востоке может повлиять на цены на нефть. По словам эксперта, сырье может подорожать до $200-250 за баррель, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Первая ракетка мира Синнер выиграл «Мастерс» в Цинциннати
- В Приморье частично обрушился автомобильный мост
- Евросоюз в июне нарастил поставки виски в Россию до максимума с марта 2023 года
- Илон Маск заявил, что «готов служить» в кабинете Трампа
- СМИ: Председатель банка Morgan Stanley пропал при крушении яхты в Италии
- Цена нефти Brent опустилась ниже $77 за баррель
- МИД: ОДКБ проведет серию военных учений в Центральной Азии
- В свет выйдет книга Сергея Капкова «Легенды студии «Союзмультфильм»
- Опрос: Россияне назвали достойной зарплату в 100‑200 тысяч рублей
- Байден назвал Трампа «лузером», который лжет о проблемах США
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru