Цена нефти Brent опустилась ниже $77 за баррель

Стоимость нефти марки Brent составила менее $77 за баррель впервые с 7 августа, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

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К 08:41 мск во вторник октябрьские фьючерсы на североморское сырье подешевели до $76,95. Минутами позже нефть Brent торговалась на уровне $76,98.

При этом баррель сырья марки WTI с поставкой в октябре стоил $73,02.

Ранее экономист Алексей Зубец предупредил, что расширение конфликта на Ближнем Востоке может повлиять на цены на нефть. По словам эксперта, сырье может подорожать до $200-250 за баррель, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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