Цена нефти Brent опустилась ниже $40
Мировые нефтяные котировки снижаются на торгах в четверг, 25 июня. Так, стоимость барреля нефти Brent с поставкой в августе снизилась до $39,8 и сейчас остаётся на этом уровне. Августовские фьючерсы на нефть WTI утром снижались до $37,77 за баррель, передаёт RT.
Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о росте заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Китае, США и латиноамериканских странах, который в дальнейшем может повлиять на спрос.
Как отмечает «Интерфакс», дополнительным негативным фактором являются данные о росте запасов нефти в США на протяжении третьей недели подряд.
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