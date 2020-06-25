Цена нефти Brent опустилась ниже $40

Мировые нефтяные котировки снижаются на торгах в четверг, 25 июня. Так, стоимость барреля нефти Brent с поставкой в августе снизилась до $39,8 и сейчас остаётся на этом уровне. Августовские фьючерсы на нефть WTI утром снижались до $37,77 за баррель, передаёт RT.

Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о росте заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Китае, США и латиноамериканских странах, который в дальнейшем может повлиять на спрос.

Как отмечает «Интерфакс», дополнительным негативным фактором являются данные о росте запасов нефти в США на протяжении третьей недели подряд.

