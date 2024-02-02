Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $77 впервые с 17 января
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле на лондонской бирже ICE опустилась ниже 77 долларов за баррель впервые с 17 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, на 18:01 (мск) цена Brent снижалась на 2,5%, до 76,85 долларов за баррель. К 18:03 фьючерс на нефть Brent замедлил снижение и торговался на уровне 76,9 доллара.
Ранее, 31 января, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что спрос на нефть в мире в этом году будет зависеть от роста мировой экономики. По его словам, по консенсусу экспертов он вырастет примерно на два миллиона баррелей в сутки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru