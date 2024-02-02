Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $77 впервые с 17 января

Так, на 18:01 (мск) цена Brent снижалась на 2,5%, до 76,85 долларов за баррель. К 18:03 фьючерс на нефть Brent замедлил снижение и торговался на уровне 76,9 доллара.

Ранее, 31 января, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что спрос на нефть в мире в этом году будет зависеть от роста мировой экономики. По его словам, по консенсусу экспертов он вырастет примерно на два миллиона баррелей в сутки, передает «Радиоточка НСН».

