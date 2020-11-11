Цена на нефть марки Brent на бирже ICE превысила $45

Цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $45 за баррель впервые с 2 сентября, сообщает ТАСС.

Как говорится в материалах на сайте агентства Bllomberg, нефть сорта WTI торгуется 42,71 доллара за баррель.

Во вторник вечером глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус счел очень перспективной вакцину от коронавируса, которую разрабатывает компания Pfizer в сотрудничестве с BioNTech. Руководитель ВОЗ рассчитывает, что субстанцию можно будет начать применять для прививки уже к началу будущего года.

В тот же день президент России Владимир Путин анонсировал скорое появление уже третьей отечественной вакцины от COVID-19. Он выразил уверенность, что она будет безопасной, как и две предыдущие уже зарегистрированные.

