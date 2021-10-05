Цена на газ в Европе вновь обновила исторический максимум

Цены на газ в Европе достигли новых рекордных значений, превысив 1220 долларов за тысячу кубических метров.

Согласно данным торгов на бирже ICE Futures, стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу нидерландского TTF после открытия превысила 1200 долларов за тысячу кубометров, максимум составлял 1228,8 доллара за 1 тысячу куб. м.

Накануне цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в 1200 долларов за тысячу кубометров, напоминает Газета.ру. Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF (Нидерланды) в ходе торгов достигла 1200,36 доллара за тысячу кубических метров.

