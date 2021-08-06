Цена на газ в Европе снизилась после рекордного взлета

Цены на газ в Европе снизились после обновления рекордных значений в течение дня пятницы. Об этом свидетельствуют данные оператора ICE.

Цена на газ в Европе обновила рекорд

На закрытии торгов стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала, составив около 526 долларов за тысячу кубических метров. При этом днем стоимость фьючерса подбиралась к 545 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ взлетели на фоне произошедшего накануне пожара на заводе «Газпрома» по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе. Возгорание было потушено, на заводе идут ремонтно-восстановительные работы.

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