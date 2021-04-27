Цена на газ в Европе достигла нового трехмесячного пика из-за похолодания
Цена на газ в Европе вновь обновила трёхмесячный максимум из-за резкого похолодания, а также из-за опровержения информации об увеличении транзита газа из РФ через Украину в мае. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным агентства, стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 272 долларов за тысячу кубометров. Выше этой отметки цена последний раз поднималась 24 января.
В 2021 году средняя цена контракта была 236 долларов за тысячу кубометров. "Газпром" заявлял о средней цене в 170 долларов за тысячу кубов. Отмечается, что около 60% продаж "Газпрома" в настоящий момент проходят по спотовым ценам "на месяц вперед".
По данным агентства, Европа испытывает ощутимый дефицит газа для закачки в подземное хранилище газа (ПХГ). По мнению экспертов, график цены на TTF говорит о влиянии спекуляций с темой поставок газа через Украину на европейские котировки.
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