Цена газа в Европе пробила очередной исторический максимум, превысив $1900

Цена на газ в Европе в очередной раз обновила историческое максимальное значение. На открытии торгов в среду, 6 октября она подскочила сначала до 1500 долларов, затем до 1700 и, наконец, до 1900 долларов за одну тысячу кубических метров. Речь идёт о ноябрьских фьючерсных контрактах.

После взлёта цена начала несколько корректироваться. Голубое топливо на европейском континенте продолжает дорожать день ото дня, несмотря на сообщения о начале испытаний первой нитки газопровода «Северный поток – 2». В «Газпроме» прогнозируют, что предстоящий зимний сезон будет холодным и снежным, что повысит спрос на газ.

При этом запасы топлива в европейских подземных хранилищах остаются на очень низком за многие годы уровне.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на следующей неделе исполнительный орган ЕС опубликует заявление по энергетике, это будет обсуждаться в рамках Совета Евросоюза. По её словам, в долгосрочной перспективе для ЕС важны инвестиции в возобновляемую энергетику, это даст более стабильные цены и независимость. Такое заявление фон дер Ляйен сделала перед началом саммита ЕС-Западные Балканы в Словении.

