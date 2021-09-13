Цена газа в Европе превысила $720 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе обновила рекорд, превысив 720 долларов за тысячу кубических метров топлива.

По данным биржи ICE, стоимость октябрьского фьючерса на хабе нидерландского TTF в ходе торгов достигала 728,2 доллара. Затем цена на тысячу кубометров топлива скорректировалась до 724,1 доллара, отмечает RT.

Предыдущий рекорд цен на газ был зафиксирован на прошлой неделе. В пятницу стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу TTF достигла 710 долларов за тысячу кубометров, напоминает МИР 24.

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