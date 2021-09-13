Цена газа в Европе превысила $720 за тысячу кубометров
Цена газа в Европе обновила рекорд, превысив 720 долларов за тысячу кубических метров топлива.
По данным биржи ICE, стоимость октябрьского фьючерса на хабе нидерландского TTF в ходе торгов достигала 728,2 доллара. Затем цена на тысячу кубометров топлива скорректировалась до 724,1 доллара, отмечает RT.
Предыдущий рекорд цен на газ был зафиксирован на прошлой неделе. В пятницу стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу TTF достигла 710 долларов за тысячу кубометров, напоминает МИР 24.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 178 / сут.
Умерли
193 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+12 469 / сут.
- Цена газа в Европе превысила $720 за тысячу кубометров
- Менее суток осталось до окончания регистрации на онлайн-голосование
- Путин поручил кабмину проиндексировать зарплаты силовиков выше инфляции
- Размер потенциально невозвратных кредитов в России достиг рекордных 400 млрд рублей
- Следственный комитет назвал основные версии крушения L-410 в Иркутской области
- Путин поручил к 1 ноября расширить список услуг «Почты России»
- Путин поручил выделить 45 млрд рублей на расселение аварийного жилья в регионах
- В Центробанке назвали признаки «теневых» карт и электронных кошельков
- Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 сентября
- В Крыму предупредили об опасности задержания в Праге участника «Крымской весны»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru