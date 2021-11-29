Цена газа в Европе поднялась выше $1100 за тысячу кубометров

В ходе торгов цена фьючерса на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в декабре увеличилась до $1102 за 1 тысячу куб. м (€94,3 за МВт*ч).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова обеспечить постоянные поставки газа в европейские страны на долгосрочной основе, напоминает телеканал «360». По словам российского лидера, Москва может поставлять топливо в том числе с помощью трубопровода «Северный поток-2».

