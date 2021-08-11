Цена газа на бирже обновила рекорд пятый день подряд

Цена сжиженного углеводородного газа на бирже выросла на 4,7% за день, достигнув отметки в 53 353 рубля за тонну. Это рекорд для этого вида топлива. При этом с начала года цена на СУГ выросла более чем в два раза.

При этом рекорд по цене газа устанавливается пятый день подряд, что следует из данных торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

К сжиженным углеводородным газам относятся пропан, бутан и их смеси. Они используются в качестве газомоторного топлива и в виде баллонного газа.

