Цена биткоина упала ниже 50 тысяч долларов впервые с 8 марта
Зафиксировано рекордное падение цены биткоина за последнее время. По данным сервиса CoinDesk, стоимость самой известной криптовалюты упала более чем на 10 процентов и на восемь часов восемнадцать минут московского времени 23 апреля составляет 49 тысяч 98 долларов. Ниже 50 тысяч долларов цена опускалась последний раз 8 марта.
При этом за последние девять дней цена биткоина упала на 15 тысяч долларов. 14 апреля на своем максимуме стоимость биткоина достигала 64 тысяч долларов.
Эксперты связывают падение биткоина с решением Джо Байдена повысить налог на прирост капитала для богатых. Также стоимость криптовалюты могла упасть из-за единовременной выплаты налога на криптовалюты американскими инвесторами.
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