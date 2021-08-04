Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 71 доллара
4 августа 202116:40
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent впервые с 21 июля опустилась ниже 71 доллара за баррель, сообщает ТАСС.
По данным лондонской биржи ICE на 16:17 мск, цена упала до 70,79 доллара за баррель, однако позже замедлила снижение и поднялась до отметки 70,87 доллара за баррель.
Ранее глава «Росгеологии» Сергей Горьков заявил, что запасов нефти России хватит до конца 21 века, сообщает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru