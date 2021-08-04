Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 71 доллара

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent впервые с 21 июля опустилась ниже 71 доллара за баррель, сообщает ТАСС.

По данным лондонской биржи ICE на 16:17 мск, цена упала до 70,79 доллара за баррель, однако позже замедлила снижение и поднялась до отметки 70,87 доллара за баррель.

Ранее глава «Росгеологии» Сергей Горьков заявил, что запасов нефти России хватит до конца 21 века, сообщает Ura.ru.

