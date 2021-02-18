ЦБ заявил о снижении средств населения в банках России в январе 2021 года
Средства населения на счетах в российских банках в январе 2021 года снизились на 881 миллиард рублей, сообщает пресс-служба Центробанка России.
В сообщении уточняется, что после притока почти на 5% в декабре 2020 года, снижение в январе составило 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем.
Регулятор объяснил, что подобное снижение связано с выплатами в декабре премий и бонусов по итогам года, а также части январских пенсий. Кроме того, в первый месяц года расходы населения традиционно увеличиваются из-за праздников.
Ранее в Росстате заявили, что реальные зарплаты в России в 2020 году выросли на 2,5%. При этом в пресс-службе ведомства отметили, что эти данные являются предварительными.
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