ЦБ в 2022 году начнет сбор монет у россиян
Центральный банк планирует в 2022 году запустить пилотный проект по сбору монет у россиян через специальные приемные автоматы. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечается, проект планируется в одном из регионов с низким уровнем возврата монет из обращения. Этот план значится в документе "Основные направления развития наличного денежного обращения на 2021-2025 годы".
ЦБ привлечет к проведению пилота технологическую компанию в качестве партнера, пишет агентство. Согласно информации ЦБ. в обороте на начало 2021 года было более 69 млрд монет на сумму 113,2 млрд рублей.
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