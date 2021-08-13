ЦБ углядел признаки ослабления ценового давления

Признаки некоторого ослабления ценового давления в экономике России заметил Центробанк. При этом регулятор отмечает, что устойчивый рост внутреннего спроса все еще опережает возможности расширения производства по большому числу отраслей.

Согласно данным ЦБ, показатели, которые отражают наиболее устойчивые процессы динамики цен, сохраняются на уровне выше 4% в годовом исчислении.

Центробанк ранее повысил прогноз по инфляции на конец текущего года до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, которые предполагались ранее. Одновременно прогнозируется уменьшение инфляции до 4 - 4,5% в 2022 году.

