ЦБ: темпы роста депозитов в Московском регионе выросли в 19 раз

В 2023 году темпы прироста средств населения на депозитах в банках увеличились в 19 раз, сообщила пресс-служба Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

Экономист посоветовал россиянам открывать вклады на 2-3 года

Регулятор отметил, что годом ранее темпы роста вкладов составляли 1%. На начало 2024 года показатель увеличился до 19,7%.

Центробанк полагает, что такой прирост произошел благодаря увеличению заработных плат, социальным и бюджетным выплатам. Также влияние оказал подъем ключевой ставки, пишет «Газета.Ru».

В декабре ЦБ повысил ключевую ставку до 16% годовых. Средняя максимальная доходность по рублевым вкладам выросла до 14,88%, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:БанкиВкладыЦентробанк

Горячие новости

Все новости

партнеры