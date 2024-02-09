ЦБ: темпы роста депозитов в Московском регионе выросли в 19 раз
В 2023 году темпы прироста средств населения на депозитах в банках увеличились в 19 раз, сообщила пресс-служба Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.
Регулятор отметил, что годом ранее темпы роста вкладов составляли 1%. На начало 2024 года показатель увеличился до 19,7%.
Центробанк полагает, что такой прирост произошел благодаря увеличению заработных плат, социальным и бюджетным выплатам. Также влияние оказал подъем ключевой ставки, пишет «Газета.Ru».
В декабре ЦБ повысил ключевую ставку до 16% годовых. Средняя максимальная доходность по рублевым вкладам выросла до 14,88%, сообщает «Радиоточка НСН».
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