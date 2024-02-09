ЦБ: темпы роста депозитов в Московском регионе выросли в 19 раз

Регулятор отметил, что годом ранее темпы роста вкладов составляли 1%. На начало 2024 года показатель увеличился до 19,7%.

Центробанк полагает, что такой прирост произошел благодаря увеличению заработных плат, социальным и бюджетным выплатам. Также влияние оказал подъем ключевой ставки, пишет «Газета.Ru».

В декабре ЦБ повысил ключевую ставку до 16% годовых. Средняя максимальная доходность по рублевым вкладам выросла до 14,88%, сообщает «Радиоточка НСН».

