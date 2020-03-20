ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых

7 февраля ЦБ снизил ключевую ставку шестой раз подряд — до 6%, отмечает RT. Тогда российский миллиардер Олег Дерипаска выступил с критикой в адрес ЦБ. В своём Telegram-канале он назвал эти действия «первой подножкой» правительству Михаила Мишустина. В преддверии заседания Центробанка бизнесмен заявлял о необходимость снижения ключевой ставки «до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%».

В свою очередь, экономист Никита Кричевский заявил в эфире НСН, что даже такая ключевая ставка является неоправданно высокой. Он уверен, что решение ЦБ не повлияет на ставки банков по кредитам.



