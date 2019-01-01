ЦБ сохранил ключевую ставку

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Между тем, ранее в апреле глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что допускает возможность снижения ставку уже в 2019-ом – при условии развития российской экономики в соответствии с базовым прогнозом

Как отмечает Ura.ru, специалисты Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) высказали мнение о том, то ключевая ставка Центробанка к концу 2021-го снизится до 6,25%. Они также предположили, что смягчение денежно-кредитной политики начнётся уже в следующему году.

НСН напоминает, что в январе Банк России предложил предоставлять россиянам, находящимся в сложной жизненной ситуации, ипотечные каникулы. Такие отсрочки можно будет взять на год, но их срок не должен превышать шесть месяцев за один раз.

