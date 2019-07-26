ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25%

Как отмечается в комментарии регулятора, в России продолжается замедление инфляции. Однако темпы роста отечественной экономики оказываются хуже ожиданий ЦБ.

Небольшая экономическая активность вместе с временными факторами понижает инфляционные риски в краткосрочном периоде. Согласно прогнозу Центробанка, инфляция в годовом выражении вернется к 4% в начале 2020 года.

Как отмечает РЕН ТВ, в июне текущего года ЦБ впервые снизил ключевую ставку на 0,25%. Тогда он также допускал дальнейшее сокращение ставки, а также переход до середины будущего года к нейтральной денежно-кредитной политике.

