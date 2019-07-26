ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25%
Центральный Банк Российской Федерации принял решение об уменьшении ключевой ставки на 25 базисных пунктов - до 7,25%. Новый размер ставки вводится в действие с 29 июля.
Как заявил регулятор, не исключено дальнейшее снижение ставки. Решение может быть принято на одном из следующих заседаний Совета директоров ЦБ. Ближайшее назначено на 6 сентября 2019 года.
Как отмечается в комментарии регулятора, в России продолжается замедление инфляции. Однако темпы роста отечественной экономики оказываются хуже ожиданий ЦБ.
Небольшая экономическая активность вместе с временными факторами понижает инфляционные риски в краткосрочном периоде. Согласно прогнозу Центробанка, инфляция в годовом выражении вернется к 4% в начале 2020 года.
Как отмечает РЕН ТВ, в июне текущего года ЦБ впервые снизил ключевую ставку на 0,25%. Тогда он также допускал дальнейшее сокращение ставки, а также переход до середины будущего года к нейтральной денежно-кредитной политике.
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