ЦБ снизил ключевую ставку до 6,25%

Центробанк России снова понизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта – до 6,25%. Таким образом обновлен минимум с марта 2014 года.

Это пятое понижение ставки с начала года. Ранее ЦБ снижал ее на 0,25% в июне, июле и в сентябре, а в октябре – сразу на 0,5%.

Отметим, что перед введением западных санкций против России из-за ситуации на Украине ключевая ставка в стране составляла 5,5%.

