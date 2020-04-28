ЦБ РФ призвал банки ограничить бонусы и дивиденды

Российские банки обязаны ответственно подойти к вопросу сохранения уровня своего капитала в условиях кризиса, для чего необходимо ограничить выплату бонусов и дивидендов. Об этом заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она выступила на совещании в Госдуме по вопросам банковской деятельности, передает «Интерфакс».

Набиуллина подчеркнула, что регулятор не прогнозирует возможность образования значительного дефицита капитала, поскольку к нынешней непростой ситуации отечественный банковский сектор подошел с запасом. Однако, при этом, по словам главы ЦБ, капитал неравномерно распределён по системе, поэтому не до конца ясна так называемая глубина стресса.

Именно, исходя из этих обстоятельств, кредитные учреждения обязаны более ответственно учитывать ситуацию и ввести ограничения, чтобы поддержать свою подушку безопасности, подчеркнула Эльвира Набиуллина. В первую очередь сохранённые средства должны пойти на облегчение положения заемщиков и на выдачу новых кредитов.

