ЦБ РФ: Пик годовой инфляции придётся на весну-лето 2024 года

Годовая инфляция в России достигнет пиковых значений весной-летом 2024 года. Такие сроки назвал заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин в кулуарах Госдумы. По его словам, нынешние темпы роста цен в стране проходят максимальные отметки.

Как пояснил Заботкин, на развитие ситуации будет влиять проводимая денежно-кредитная политика. Согласно расчётам, темпы роста внутреннего спроса будут замедляться. Соответственно динамика роста цен также будет спадать в предстоящие месяцы, сглаживаясь с учётом сезонного фактора.

Согласно прогнозу регулятора, официальная инфляция в России в этом году должна составить 6-7%, в 2024 году она должна возвратиться к цели в 4%. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на фоне ощутимого роста цен министр финансов Антон Силуанов начал шутить на этот счёт.

