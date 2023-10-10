ЦБ РФ: Пик годовой инфляции придётся на весну-лето 2024 года
Годовая инфляция в России достигнет пиковых значений весной-летом 2024 года. Такие сроки назвал заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин в кулуарах Госдумы. По его словам, нынешние темпы роста цен в стране проходят максимальные отметки.
Как пояснил Заботкин, на развитие ситуации будет влиять проводимая денежно-кредитная политика. Согласно расчётам, темпы роста внутреннего спроса будут замедляться. Соответственно динамика роста цен также будет спадать в предстоящие месяцы, сглаживаясь с учётом сезонного фактора.
Согласно прогнозу регулятора, официальная инфляция в России в этом году должна составить 6-7%, в 2024 году она должна возвратиться к цели в 4%. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на фоне ощутимого роста цен министр финансов Антон Силуанов начал шутить на этот счёт.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Финляндии допустил диверсию на газопроводе Balticconnector
- СМИ: НХЛ запретила обматывать клюшки радужными лентами в поддержку ЛГБТ
- ЦБ РФ: Пик годовой инфляции придётся на весну-лето 2024 года
- Россия вывезет из сектора Газа граждан Белоруссии
- Старейший в мире карликовый бегемот умер в Ростове-на-Дону. Видео
- Россию не избрали в Совет по правам человека ООН
- Стоимость круизов в мире превысила допандемийный уровень
- Маткапитал на первого ребенка в 2024 году вырастет до 631 тысячи рублей
- Движение ХАМАС подтвердило гибель двух членов политбюро
- Минпромторг: Льготную ипотеку для работников ОПК запустят до конца года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru