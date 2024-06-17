ЦБ РФ отозвал лицензию у «Автоградбанка»

Как сообщили в регуляторе, банк, в частности, участвовал в подозрительных операциях по выводу средств в теневой оборот. Информация об этих операциях будет направлена в правоохранительные органы.

Ранее замдиректора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко заявил «Радиоточке НСН», что число цифровых мошеннических операций в России растет даже после отзыва лицензии у Qiwi Банка, ситуация не изменится до тех пор, пока в электронных системах использования персональных данных есть какие-то незакрытые лазейки.

