ЦБ РФ оставил в силе список системно значимых банков
Центральный банк России обнародовал перечень системно значимых кредитных организаций, которые занимают около 77% совокупных активов отечественного банковского сектора на текущий год. По сравнению с 2021 годом список не претерпел изменений.
Согласно указанию, регулятор обязан обновлять данный перечень как минимум один раз в год, но не ранее 1 сентября. В актуализированном списке всё также значатся 13 банков.
Они перечислены в следующем порядке: Юникредит банк, Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, банк «ФК Открытие», Росбанк, Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк.
В прошлый раз Центробанк изменял список системно значимых кредитных организаций в октябре 2021 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Тогда в список попал «Тинькофф банк».
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