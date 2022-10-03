ЦБ РФ оставил в силе список системно значимых банков

Центральный банк России обнародовал перечень системно значимых кредитных организаций, которые занимают около 77% совокупных активов отечественного банковского сектора на текущий год. По сравнению с 2021 годом список не претерпел изменений.

Согласно указанию, регулятор обязан обновлять данный перечень как минимум один раз в год, но не ранее 1 сентября. В актуализированном списке всё также значатся 13 банков.

Они перечислены в следующем порядке: Юникредит банк, Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, банк «ФК Открытие», Росбанк, Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк.

В прошлый раз Центробанк изменял список системно значимых кредитных организаций в октябре 2021 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Тогда в список попал «Тинькофф банк».

