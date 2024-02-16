ЦБ РФ досрочно завершил финансовое оздоровление банка «Уралсиб»

Центробанк России объявил о досрочном окончании проведения комплекса мер по предупреждению банкротства ПАО «Банк Уралсиб». Как сообщает регулятор на своём официальном сайте, все необходимые мероприятия выполнены.

По итогам реализации соответствующего плана удалось восстановить устойчивое финансовое положение кредитной организации. Улучшено качество активов, сформированы резервы по проблемным активам, уточнили в ЦБ.

Регулятор также подчёркивает, что «Уралсиб» выполняет определённые ЦБ обязательные нормативы и функционирует в стандартном режиме надзора. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», мероприятия по санации «Уралсиба» начались в 2015 году, их планировалось завершить в 2025 году.

