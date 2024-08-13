ЦБ резко поднял официальный курс доллара и евро

Центробанк России резко поднял официальные курсы доллара и евро с 14 августа. По сравнению с предыдущим значением американская валюта подорожала на 2 рубля 71 копейку, европейская – на 3 рубля 87 копеек.

Курс доллара США составил 92 рубля, 66 копеек, курс евро – 100 рублей, 56 копеек. При этом, как сообщает «Свободная пресса», на внебиржевом рынке рубль продолжает падать. Доллар США поднимался до 93,98 рубля, евро достигал 101,57 рубля.

Таким образом, за неполных два биржевых дня российская валюта девальвировалась более, чем на 5%. Эксперты объясняют такую тенденцию высоким спросом импортёров на доллары и евро, которых поставляется меньше, чем требуется. Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на финансовых аналитиков, на ситуацию влияет дефицитный бюджет РФ.

