ЦБ разрешил банкам не раскрывать чувствительные к санкциям данные до 2027 года

Банк России продлил до конца следующего года право банков не раскрывать данные, чувствительные к санкциям. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Меры, которые планируется продлить, в том числе с модификацией... право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию», - отметил регулятор.

К таким данным относятся в том числе сведения о структуре собственности, членах органов управления и других должностных лицах, условиях реорганизации, информация о существенных фактах финансово-хозяйственной деятельности банков, реорганизуемых в форме слияния, присоединения, преобразования.

Меры ЦБ вводятся до 31 декабря 2026 года включительно.

