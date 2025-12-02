ЦБ разрешил банкам не раскрывать чувствительные к санкциям данные до 2027 года
Банк России продлил до конца следующего года право банков не раскрывать данные, чувствительные к санкциям. Об этом говорится в сообщении регулятора.
«Меры, которые планируется продлить, в том числе с модификацией... право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию», - отметил регулятор.
К таким данным относятся в том числе сведения о структуре собственности, членах органов управления и других должностных лицах, условиях реорганизации, информация о существенных фактах финансово-хозяйственной деятельности банков, реорганизуемых в форме слияния, присоединения, преобразования.
Меры ЦБ вводятся до 31 декабря 2026 года включительно.
Ранее стало известно, что Центробанк и Генпрокуратура обсуждают меры по привлечению к ответственности компаний, которые обещают списать долги граждан, но нередко вводят для них новые обязательства, пишет «Свободная пресса».
