ЦБ рассказал о возможном финансовом кризисе в 2023 году
Центробанк РФ опубликовал три сценария, в которых описал возможные варианты развития экономической ситуации с меньшей вероятностью, это "усиление пандемии", "глобальная инфляция" и "финансовый кризис". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы регулятора.
Центробанк отметил, что кризисный вариант может реализоваться из-за увеличения глобального долга государств и компаний со слабой финансовой устойчивостью. Также к такому развитию событий может привести увеличение "спекулятивного" сегмента корпоративного долга и прекращения действия финансовых "пузырей" на рынках активов.
Таким образом в первом квартале 2023 года может стартовать мировой кризис, схожий с глобальным финансовым кризисом в 2008-2009 годах. По данным ЦБ, его чертами станут неопределенность и долгий период восстановления.
Если же в условиях кризиса упадет цена на нефть до 40 долларов за баррель, то ВВП России снизится на 1,4-2,4 процента. Центробанк спрогнозировал, что в таких условиях ключевая ставка может подняться до 8,3-9,3%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 985 / сут.
Умерли
185 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 669 / сут.
- ЦБ рассказал о возможном финансовом кризисе в 2023 году
- Захарова высмеяла Зеленского за книгу, подаренную ему в США
- Попова рассказала о ношении масок в вузах
- МИД Чехии: отношения с РФ находятся на «точке замерзания»
- Власти Израиля заявили о стрельбе на границе с Газой
- Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом растет в восьми регионах
- Всплеск заболеваемости коронавирусом в Израиле объяснили новым штаммом
- В США заявили о сокращении числа кибервымогательств
- Зеленский: Украина будет лидером Европы
- Роспотребнадзор: Ожидание новой волны COVID осенью оправдано
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru