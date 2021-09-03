ЦБ рассказал о возможном финансовом кризисе в 2023 году

Центробанк РФ опубликовал три сценария, в которых описал возможные варианты развития экономической ситуации с меньшей вероятностью, это "усиление пандемии", "глобальная инфляция" и "финансовый кризис". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы регулятора.

Центробанк отметил, что кризисный вариант может реализоваться из-за увеличения глобального долга государств и компаний со слабой финансовой устойчивостью. Также к такому развитию событий может привести увеличение "спекулятивного" сегмента корпоративного долга и прекращения действия финансовых "пузырей" на рынках активов.

Таким образом в первом квартале 2023 года может стартовать мировой кризис, схожий с глобальным финансовым кризисом в 2008-2009 годах. По данным ЦБ, его чертами станут неопределенность и долгий период восстановления.

Если же в условиях кризиса упадет цена на нефть до 40 долларов за баррель, то ВВП России снизится на 1,4-2,4 процента. Центробанк спрогнозировал, что в таких условиях ключевая ставка может подняться до 8,3-9,3%.

