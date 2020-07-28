ЦБ продал валюту на 5,7 млрд для поддержки рубля
28 июля 202010:22
Банк России продал валюту на сумму, эквивалентную 5,7 миллиарда рублей с расчётами 27 июля. Об этом сообщается на сайте регулятора.
ЦБ продаёт валюту в качестве одной из упреждающих мер по снижению волатильности на внутреннем рынке.
Перед этим регулятор продал валюту расчётами на 24 июля в объёме, эквивалентном 5,8 миллиарда рублей. Продажи валюты продолжаются с 10 марта, с тех пор продано валюту уже на 1 триллион 51,7 миллиарда рублей.
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28 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru