ЦБ продал валюту на 5,7 млрд для поддержки рубля

Банк России продал валюту на сумму, эквивалентную 5,7 миллиарда рублей с расчётами 27 июля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

ЦБ продаёт валюту в качестве одной из упреждающих мер по снижению волатильности на внутреннем рынке.

Перед этим регулятор продал валюту расчётами на 24 июля в объёме, эквивалентном 5,8 миллиарда рублей. Продажи валюты продолжаются с 10 марта, с тех пор продано валюту уже на 1 триллион 51,7 миллиарда рублей.

