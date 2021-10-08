ЦБ отозвал лицензию у столичного Орбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского АО «ОРБАНК». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По данным ЦБ, банк нарушал федеральные законы и нормативные акты Центробанка, регулирующие банковскую деятельность, в последний год регулятор принимал в отношении банка соответствующие меры. Также организация нарушала требования в области противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем.

«Деятельность ОРБАНКа была ориентирована на обслуживание интересов руководителей кредитной организации, ее собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная часть кредитного портфеля», — добавили в ЦБ.

Регулятор назначил временную администрацию, которая будет управлять Орбанком до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

По состоянию на 1 сентября Орбанк занимал 289-е место в банковской системе России по величине активов, отмечает RT.

