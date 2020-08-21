ЦБ отозвал лицензию у банка «Славянский кредит»
Центробанк РФ аннулировал лицензию у московского коммерческого банка «Славянский кредит», сообщается в пятницу, 21 августа, в пресс-релизе регулятора. Основанием послужило заявление самой кредитной организации о добровольной ликвидации.
«Славянский кредит» входит в систему страхования вкладов. При этом у банка достаточно имущества, чтобы удовлетворить требования кредиторов, говорится в сообщении Банка России.
По данным портала «Банки.ру», «Славянский кредит» занимал 255-е место в банковской системе России по размеру активов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru